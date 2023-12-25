В Киеве и области на сегодня объявили І уровень опасности.

Сегодня, 25 декабря, в Киеве и Киевской области ожидается усложнение погоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики, в частности, предупреждают о сильных порывах ветра и местами скользких дорогах.

"Днем 25 декабря порывы ветра 17-22 м/с. I уровень опасности", - говорится в предупреждении.

Погода в Киеве - какая ситуация в городе сейчас

Сейчас Киев засыпало снегом. По данным Киевской городской госадминистрации, к уборке снега и противогололедной обработке задействованы 294 единицы техники "Киевавтодора" и более 300 работников ручной уборки.

Сейчас продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами.

"Призываем водителей быть осмотрительными на дороге, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков", - обратилась к горожанам власть.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в столице будет облачно. В течение дня ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 17-22 м/с.

Температура днем по области повысится до 4-9° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 6-8° тепла.

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