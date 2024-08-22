В городе и области сегодня будут грозы.

В Одесской области срочно объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По г. Одесса днем 22 августа сохранится гроза", - говорят синоптики.

Также, по их данным, в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза и по территории Одесской области. Непогода сохранится до конца дня, а во время грозы также ожидаются и порывы ветра 15-17 м/с

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Из-за непогоды в Одессе и области объявлен І уровень опасности.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 22 августа

В Одесской области 22 августа ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +31°...+36°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 22 августа также ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут +31°...+33°. Температура морской воды +23°...+24°.

На побережье Одесской области будет без существенных осадков, днем +29°...+34°. Скорость ветра будет 6-11 м/с, ожидается легкое волнение моря.

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