22 августа на западе Украины уже не будет жары / фото УНИАН

С 22 августа погода в Украине изменится - к нам придет похолодание. Температура на западе страны снизится сразу на 5-10 градусов до +22°...+26°, а в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет +28°...+29°. На остальной территории все еще будет сильная жара. В отдельных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +29°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +22°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +22°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 22 августа ночью будет +18°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +25°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +25°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +18°...+29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в четверг ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+30°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +32°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+35°.
  • В Одессе 22 августа - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +32°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +36°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +35°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +35°.
  • В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +21°...+30°, дождь.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +37°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +37°.
22 августа с запада в Украину придет похолодание / фото УНИАН

Приметы погоды 22 августа

Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

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