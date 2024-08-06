В городе сегодня ожидается гроза.

На вторник, 6 июля, в Одессе объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По г. Одесса во второй половине дня 6 августа ожидается роза", - предупреждают синоптики.

По их данным, непогода ожидается и по территории Одесской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 6 июля

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура днем +22°...+27°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 6 августа также будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +25°...+27°. Температура морской воды 17-18°.

В целом, по словам синоптиков, до конца первой декады августа погодные условия Одесской области и вдоль морского побережья будет определять устойчивый перенос воздушных масс с запада Европы.

Ожидается спокойный характер погоды, без существенных осадков. Только днем 6 августа и ночью 7 августа местами кратковременный дождь и гроза.

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