Температура на выходных будет на 3-5 градусов выше нормы.

На выходных, 22 и 23 июня, в Украине ожидается теплая, местами жаркая погода, но местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, погодные условия в следующие двое суток будет определять область повышенного атмосферного давления, а также фронтальные разделы с юго-запада. Благодаря этому ожидается летний характер погоды с температурным фоном выше нормы на 3-5 градусов.

"В западной части под влиянием неустойчивой воздушной массы возможны опасные и стихийные явления погоды, связанные с грозовой деятельностью, поэтому будьте внимательны", - предупредил Игорь Кибальчич. Видео дня

В Украину возвращается жа ра - что известно

Похолодание, которое сейчас пришло в Украину, будет кратковременным. Уже на выходных в Украине возможно повышение температуры выше +30 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Столбики термометров, по ее данным, могут с субботы подниматься до +28...+32, на юге и востоке местами вообще разогреет до +34 градусов.

Сегодня же, 21 июня, жары в Украине не будет. Даже на юге и востоке температура кратковременно снизится до +27...+29 градусов.

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