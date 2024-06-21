Температура по стране повысится, а часть областей охватят дожди с грозами.

На выходных погода в Украине изменится. В субботу, 22 июня, температура практически по всей старне повысится до +27°...+32°, только на северо-востоке будет +25°...+26°. На западе страны пройдтуд ожди и грозы. В воскресенье дожди распространятся также на некоторые северные и цетнральные обалсти Украины, а жара усилится до +28°...+34°. Только на западе и севере Украины будет свежее, +23°...+27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +21°, а днем +26°, небольшая облачность, гроза.

Во Львове в субботу ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье ночью +18°, днем +24°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +23°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+30°. В воскресенье температура будет +19°...+27°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°. В воскресенье - небольшая облачность, +18°...+25°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +23°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+28°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье температура составит +19°...+31°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +16°...+27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +16°...+31°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +15°, днем +31°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +13°, днем до +29°. В воскресенье ночью температура составит +16°, днем столбики термометров покажут +19°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +17°, днем +34°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +18°, днем +24°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +17°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, до +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +18°...+25°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +20°...+29°.

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