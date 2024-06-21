Повышение температуры ожидается уже на выходных.

Сейчас в Украине наблюдается небольшое похолодание, однако оно продлится недолго. Уже на выходных температура снова повысится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

"Столбики термометров могут с субботы подниматься до +28...+32, на юге и востоке местами до +34 градусов", - сообщила она.

Сегодня же, 21 июня, по данным синоптика, даже на юге и востоке температура кратковременно снизится до +27...+29 градусов.

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Погода 21 июня - прогноз по Украине

По данным Наталки Диденко, 21 июня над Украиной расположится антициклон Aviv, который принесет с собой сухую и преимущественно солнечную.

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В восточных областях днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем по всей стране будет в пределах +22°...+27°, только на Закарпатье воздух прогреется до +30°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем по области составит +22°...+27°, а в Киеве столбики термометров остановятся на отметке около +25°.

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