Укргидрометцентр сообщил, что в ряде регионов нашего государства объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода сегодня - в воскресенье, 27 августа, в ряде областей Украины ожидается неблагоприятная.

Украинский гидрометцентр предупредил, что непогода угрожает жителям центральных, северных и западных регионов. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). "В ближайший час с удержанием до конца суток 27 августа в большинстве западных, северных, центральных областей грозы...", - отметили в Укргидрометцентре.

По состоянию на 15:00 на погодной карте гроза обозначена в Кропивницком (Кировоградская область).

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Погода в Украине сегодня - что сообщалось

По сведениям синоптиков, 27 августа на нашей территории температура воздуха станет еще выше - во многих регионах ожидалось до +30°...+33°, а местами - даже +35°. Осадки прогнозировались в Днепропетровской области и на северо-востоке.

Ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык поделился прогнозом погоды для нашего государства на 10 дней. По его словам, похолодание ожидается в начале осени.

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