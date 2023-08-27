Местами на Левобережье пройдут дожди.

В воскресенье, 27 августа, в Украине станет еще жарче. Во многих областях температура поднимется до +30°...+33°, местами будет +34°...+35°. На северо-востоке и в Днепропетровской области пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо, небольшая облачность. Воздух тут прогреется до +29°...+34°.

На севере страны будет +28°...+31°, небольшая облачность. Местами тут пройдут небольшие дожди.

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На востоке Украины сегодня также будет небольшая облачность. Столбики термометров тут покажут +28°...+31°. В Харьковской области ожидаются небольшие дожди.

В центральной части Украины сегодня будет жарче всего. Тут воздух раскалит до +30°...+35°. Местами тут пройдут дожди, ливни и грозы.

Жителей южных областей ждет ясная и безоблачная погода. Воздух тут прогреется до +30°...+34°. Без осадков.

Приметы погоды 27 августа

27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду- сухая осень в лесу.

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