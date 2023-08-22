В конце августа осадки прогнозируются только в северо-восточных, северных областях и в Карпатах, отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине в течение следующих 10 дней будет жаркой, снижение температуры воздуха ожидается в первые дни осени.

В ближайшее время ожидается жаркая погода, как сообщает "РБК-Украина", об этом рассказал руководитель отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. "Десять дней будут жаркими. Какая была погода в предыдущие дни, такая она и останется, ничего существенно не изменится", - заявил эксперт.

Синоптик добавил, что осадки ожидаются только в северо-восточных, северных регионах и в Карпатах. "Те прогнозы, которые у нас сейчас есть, обещают в начале сентября (похолодание - Ред.)", - поделился Билык.

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Стоит отметить, что в Украине в течение этого месяца температура воздуха длительное время днем превышала +30 градусов.

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Укргидрометцентр предупредил, что в День государственного флага нашей страны - 23 августа, в четырех регионах ожидаются опасные погодные явления.

Синоптики отметили, что в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях возможны серьезные дожди и грозы. В этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

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