Изменения погоды стоит ждать со вторника, 22 августа.

На этой неделе в Украину наконец придет долгожданное похолодание. Температура снизится практически по всей стране, лишь на юге еще задержится жара. Местами столбики термометров снизятся до комфортных +24°...+26°, однако к концу недели температура вновь немного повысится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 21 августа, в Украине еще будет очень жарко. По всей стране температура поднимется до +30° и выше. На юге, востоке и местами в центральных областях воздух раскалит до +34°...+37°. Без осадков.

Во вторник, 22 августа, температура снизится по всей стране. Местами на юге и в Кировоградской области еще будет +33°...+35°, на остальной территории ожидается +28°...+31°. В отдельных западных и северных областях столбики термометров покажут +26°...+27°. Местами на Левобережье пройдут дожди.

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23 августа по всей Украине будет небольшая облачность. Температура в большинстве областей снизится до +25°...+28°, лишь на юге еще будет жара до +29°..+34°.

В четверг, 24 августа, на западе, севере и востоке Украины будет +25°...+28°, в центральной части воздух прогреется до +26°...+30°, а на юге будет +29°...+32°.

Перед выходными, 25 августа, местами на Левобережье пройдут небольшие дожди. На западе страны чуть потеплеет, +26°...+29°. На севере и востоке температура будет в диапазоне +24°...+27°, в центральных областях будет +24°...+29°, а на юге +28°...+31°.

На выходных, 26 и 27 августа, местами в Украине пройдут дожди и грозы, а температура вновь повысится. К концу недели в большинстве областей вновь будет +29°...+32°, а на юге - до +35°. Лишь в отдельных областях на западе и севере столбики термометров покажут более комфортные +24°...+28°.

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