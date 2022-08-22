В этом году осенью в Украине ожидается повышение количества осадков.
Об этом 24 канала рассказала климатол и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.
По ее словам, в Украине существует тенденция к повышению температуры воздуха в сентябре и ноябре. В то же время в октябре - будет без изменений.
"В этом году на фоне характерных температурных тенденций, ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно - в ноябре", - рассказала Бойченко.
По ее словам, в сентябре будет происходить чередование сухих и влажных периодов.
Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на День Государственного Флага и День Независимости Украины нас ждет настоящая летняя погода.
По ее словам, на День Флага (23 августа - УНИАН) в Украине ожидается сухая погода с температурой воздуха +28...+34 градуса. В Карпатах немного погуляют дождики.
"На День Независимости в Украине везде-солнце и в течение дня +28...+34 градуса. Вечером грозовые дожди пройдут на Закарпатье и в Карпатах", - спрогнозировала синоптик.
В то же время, по прогнозу синоптка Игоря Кибальчича, в Украину в ближайшее время начнет поступать сухой и жаркий воздух из Центральной Азии, поэтому среднесуточная температура в течение следующего будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков не ожидается. Исключением станут западные регионы.