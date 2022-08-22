В сентябре будет происходить чередование сухих и влажных периодов. В то же время осенью ожидается повышение количества осадков.

В этом году осенью в Украине ожидается повышение количества осадков.

Об этом 24 канала рассказала климатол и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

По ее словам, в Украине существует тенденция к повышению температуры воздуха в сентябре и ноябре. В то же время в октябре - будет без изменений.

"В этом году на фоне характерных температурных тенденций, ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно - в ноябре", - рассказала Бойченко.

По ее словам, в сентябре будет происходить чередование сухих и влажных периодов.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на День Государственного Флага и День Независимости Украины нас ждет настоящая летняя погода.

По ее словам, на День Флага (23 августа - УНИАН) в Украине ожидается сухая погода с температурой воздуха +28...+34 градуса. В Карпатах немного погуляют дождики.

"На День Независимости в Украине везде-солнце и в течение дня +28...+34 градуса. Вечером грозовые дожди пройдут на Закарпатье и в Карпатах", - спрогнозировала синоптик.

В то же время, по прогнозу синоптка Игоря Кибальчича, в Украину в ближайшее время начнет поступать сухой и жаркий воздух из Центральной Азии, поэтому среднесуточная температура в течение следующего будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков не ожидается. Исключением станут западные регионы.

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