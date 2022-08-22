В последние три дня августа на западе Украины резко похолодает и пройдут дожди.

В последние дни лета в некоторых областях Украины ожидается резкое изменение погоды. Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю по всей стране ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Однако в следующий понедельник, 29 августа, на западе и севере Украины температура опустится до +25°...+29°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В центральных, восточных и южных областях будет жарко и солнечно, до +30°...+34°.

30 августа на запад Украины обрушится резкое похолодание и дожди. Например, во Львовской, Ривненской и Тернопольской областях температура упадет до +22°...+23°.

Снижение температура также ожидается и на севере Украины. Здесь столбики термометров покажут +24°...+27°, а в Житомирской области будет всего +20°.

На остальной территории Украины по-прежнему будет сильная жара до +30°...+34°.

В последний день лета, 31 августа, жара в Украине немного ослабнет, а на западе страны продолжатся небольшие дожди.

На западе Украины столбики термометров покажут +21°...+25°, на севере будет +23°...+24°. В центральных областях ожидается от +24° до +29°, на востоке будет +29°...+31°, лишь на юге Украины все еще будет +29°...+32°.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на День Государственного флага и День Независимости Украины нас ждет настоящая летняя погода.

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