В ближайшие дни в Украине будет настоящее лето.

На День Государственного флага и День Независимости Украины нас ждет настоящая летняя погода.

Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей составит +28...+ 33 градуса, на востоке и юге местами до +32...+35 градусов.

Так, по ее словам, на День Флага (23 августа - УНИАН) в Украине ожидается сухая погода с температурой воздуха +28...+34 градуса. В Карпатах немного погуляют дождики.

"На День Независимости в Украине везде - солнце и в течение дня +28...+34 градуса. Вечером грозовые дожди пройдут на Закарпатье и в Карпатах", - спрогнозировала синоптик.

По ее словам, в целом в ближайшее время в Украине будет настоящее лето - солнечное, щедрое, жаркое.

Напомним, по прогнозу синоптка Игоря Кибальчича, в Украину в ближайшее время начнет поступать сухой и жаркий воздух из Центральной Азии, поэтому среднесуточная температура в течение следующего будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков не ожидается. Исключением станут западные регионы.

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