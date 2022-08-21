Осадки возможны лишь на западе страны.

В Украину в ближайшее время начнет поступать сухой и жаркий воздух из Центральной Азии, поэтому среднесуточная температура в течение следующей недели будет выше нормы на 3-5 градусов, осадков не ожидается. Исключением станут западные регионы.

Об этом пишет для meteoprog кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, завтра по всей Украине, кроме Закарпатья и Карпатского региона (там будут грозовые дожди, ливни с градом и шквалы) прогнозируется сухая погода. Ночная температура составит +15...+20 градусов, в центральных и южных регионах до +22 градусов. Днем воздух прогреется до + 25...+30 градусов, в восточных и южных областях +29...+34.

Во вторник на западе возможны грозовые дожди, в Карпатах и Прикарпатье - сильные ливни. В других регионах осадков не будет. Температура воздуха ночью +16...+21 градусов, на побережье морей и водохранилищ до +23 градусов; днем максимальная температура окажется в пределах +27...+32 градусов, на юге и юго-востоке до +35 градусов.

На День независимости, 24 августа, осадков не будет нигде, кроме крайнего запада. Минимальная температура воздуха ночью +16...+21 градусов, на юге страны до +23 градусов; максимальная днем составит +27...+32 градусов, в южных и восточных областях до +35 градусов.

В четверг, 25 августа, на всей территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью +17...+22 градусов, днем +28...+33 градусов, в южных и восточных областях до +35 градусов.

В пятницу сохранится сухая и жаркая погода по всей территории страны. Температура воздуха ночью + 17...+ 22 градусов, днем +29...+34 градусов.

На выходных погода существенно не изменится: осадков не прогнозируют, температура воздуха будет высокой - ночью +17...+ 22 градусов, днем +29...+34 градусов.

Синоптик также предупреждает о сгонно-нагонных явлениях и шторме над акваторией Азовского моря и вдоль побережья.

Ранее сообщалось, что в результате мощных ураганов, пронесшихся по регионам центральной и южной Европы погибли 12 человек.