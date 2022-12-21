По предварительным прогнозам, говорит синоптик Наталья Диденко, 31 декабря и 1 января в Украине будет плюсовая температура.

Погода на Новый год в Украине будет теплой и без осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, в Украине 1 января 2023 года будет без осадков и теплым", - сказала синоптик.

Она добавила, что и новогодняя ночь и первый день нового года обещают быть с "плюсами".

Видео дня

Погода на Новый год: что говорят синоптики

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, Новый год в Украине наступит без сильных морозов. Даже наоборот, по его данным, в течение следующих двух недель по всей стране предполагается преимущественно не холодная с температурными качелями погода.

О том, что 31 декабря и 1 января погода в Украине будет с "плюсами" свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Так, днем 31 декабря погода в Украине будет пасмурной и сухой. По всей стране ожидается 0°...+2°, на юге - до +3°...+5°, а в Крыму воздух прогреется до +9°. Такая же погода, без существенных температурных изменений ожидается и 1 января 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: