В ночь с 31 декабря на1 января в Украине ожидаются небольшие морозы, однако без снега.

Новый год 2023 в Украине настанет в сопровождениии небольших морозов. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, днем 31 декабря погода в Украине будет пасмурно, но сухой. По всей стране ожидается от "нуля" до +2°. Лишь на юге традиционно будет теплее, до +3°...+5°, а в Крыму воздух прогреется до +9°.

Ночью 1 января в Украине ожидаются совсем небольшие морозы. Столбики термометров покажут -3°...-1°, а на юге будет от -1° до +1°.

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Днем 1 января 2023 года также ожидается пасмурная погода, небо будет покрыто облаками. Только в южных областях ожидаются солнечные прояснения.

В первый день нового года температура в Украине поднимется до +1°...+4°, в Одесской области - до +6°, а в Крыму - до +9°. Без осадков.

Погода на Рождество и Новый год

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода на Новый год и Рождество в Украине будет примущественно теплой.

По его прогнозу, на праздники ожидается малоснежная погода. Будет тепло, ожидаются дожди.

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