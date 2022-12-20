Народный синоптик Станислав Щедрин успокоил прогнозом.

Новый год в Украине наступит без мощных морозов. В этом уверен народный синоптик Станислав Щедрин.

"Хочу успокоить, никаких 30-градусных морозов не то, что на Новый год, а за всю оставшуюся зиму не предвидится", - сказал он.

По словам народного синоптика, даже наоборот - в течение следующих двух недель по всей стране предполагается преимущественно не холодная с температурными качелями погода.

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"То есть 2-3 дня будет держаться теплая и влажная, а следующие 2-3 дня - прохладная, морозная погода, возможно со снегопадами", - спрогнозировал он.

Погода на Рождество и Новый год

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что в этом году на новогодние праздники в Украине ожидается в основном теплая погода с дождями.

По его данным, декабрь-2022 фактически весь будет теплый, а холодными будут конец января и февраль.

"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году - без больших морозов, малоснежная, большей частью теплая, с дождями", - заявил Щедрин.

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