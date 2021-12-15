По прогнозу Владимира Деркача, до конца декабря в Украине не будет сильных холодов.

В День святого Николая и на Новый год погода в Украине будет нетипичной для декабря.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, сообщает "Обозреватель".

По его данным, накануне праздника, 18 декабря, возможен небольшой мороз, однако днем по всей стране будут наблюдаться преимущественно плюсовые температуры, также возможны осадки.

"19 декабря будет незначительное похолодание, ночью минус, днем немного теплее. Незначительные осадки, но под ногами не будет хлюпать", - рассказал народный синоптик.

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Он сообщил, что сильных холодов в Украине не будет до конца года. По словам синоптика, вторая декада декабря в целом будет теплой и нетипичной для зимы, а в последние дни уходящего года в стране будет доминировать нехарактерная для зимы погода – будет теплее, чем обычно.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание. По ее словам, температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская