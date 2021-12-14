К концу недели над Украиной активизируются атмосферные фронты, которые принесут осадки.

Со второй половины недели атмосферные фронты активизируются над территорией Украины, которые принесут снег и мокрый снег. Осадки ожидаются в том числе и на День святого Николая.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

"В течение следующих выходных на западе, севере Украины и кое-где в центральных областях станет больше снега. На Николая снег и даже мокрый снег больше всего порадует детей", - рассказала она.

По данным синоптика, из-за деятельности атмосферных фронтов и повышенной влажности воздуха в большинстве областей Украины солнечных часов будет крайне мало, облачность предполагается плотной и низкой, ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица.

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"Восточная часть Украины на текущей неделе получит меньше всего осадков, однако, несмотря на ярко выраженную континентальность климата в этой части Украины морозов существенных пока не видно", - добавила синоптик.

По ее данным, всего в Украине в течение 13-19 декабря температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Холоднее на несколько градусов будет в западных областях.

"Снижение температуры воздуха в большинстве областей до 2-8 градусов мороза ожидается со следующей недели, с 20 декабря", - предупредила она.

Напомним, по словам народного синоптика Владимира Деркача, 19 декабря в Украине будет достаточно тепло, а в самом конце месяца прогнозируют небольшой мороз ночью. Сильных холодов на праздники не будет.

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Автор: Екатерина Лиманская