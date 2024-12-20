В городе и области на 21 декабря объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о непогоде на Львовщине. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, завтра, 21 декабря, во Львове на дорогах образуется гололедица.

Скользкие дороги будут и по территории Львовской области.

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Из-за непогоды на Львовщине ввели І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 21 декабря

21 декабря погоду на Львовщине будет определять восточная периферия антициклона над Западной Европой.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, только по югу территории местами пройдет небольшой мокрый снег и снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра ожидается в пределах 5-10 м/с. Температура ночью 0°...-5°, а днем будет от -1° до +4°.

Во Львове в субботу также будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Столбики термометров ночью покажут -1°...-3°, а днем воздух прогреется до +2°...+4°.

Видимость на дорогах будет хорошая. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем существенно не изменится. Относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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