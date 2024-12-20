Синоптики предупреждают о непогоде на Львовщине. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, завтра, 21 декабря, во Львове на дорогах образуется гололедица.
Скользкие дороги будут и по территории Львовской области.
Из-за непогоды на Львовщине ввели І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове - прогноз на 21 декабря
21 декабря погоду на Львовщине будет определять восточная периферия антициклона над Западной Европой.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, только по югу территории местами пройдет небольшой мокрый снег и снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра ожидается в пределах 5-10 м/с. Температура ночью 0°...-5°, а днем будет от -1° до +4°.
Во Львове в субботу также будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Столбики термометров ночью покажут -1°...-3°, а днем воздух прогреется до +2°...+4°.
Видимость на дорогах будет хорошая. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем существенно не изменится. Относительная влажность воздуха несколько уменьшится.