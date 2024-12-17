На Львовщине сегодня действует І уровень опасности.

На Львовщине 17 декабря будет бушевать непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано для Львова и Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову 17 декабря порывы западного ветра 15 - 20 м/с", - сообщают синоптики.

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Из-за непогоды они объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз

17 декабря погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной.

По области ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Ветер будет западный, 9 - 14 м/с, а его порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура ночью +2°...+7°, а днем будет +4°...+9°. Во Львове 17 декабря воздух максимально прогреется до +6°...+8°.

Атмосферное давление днем - будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

В общем, ха данным синоптиков, неделя будет сопровождаться осадками. В первой половине недели ожидается умеренно теплая погода с дождем. Только днем 18 декабря и в течение суток 19 декабря без существенных осадков. Температура воздуха как ночная, так и дневная ожидается в плюсовых значениях.

Вторая половина недели пройдет под влиянием более прохладной воздушной массы, что приведет к очередному снижению температуры воздуха и осадкам в виде мокрого снега и снега. Ветер будет преобладать западного направления, порывистого характера.

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