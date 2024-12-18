В конце недели температура в Украине немного снизится.

До конца недели в Украине удержится неустойчивая и влажная погода с периодическими осадками. На выходных температура несколько снизится, ночью уже будут небольшие морозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 19 декабря

Ночью на севере, а днем также в восточных областях ожидаются небольшие дожди, снег и мокрый снег. Ветер будет юго-западный, 5 - 10 м/с. Столбики термометров Левобережья ночью покажут -1...-6 °С, днем 0...+5 °С. На остальной территории страны ночью будет 0...+5 °С, а днем потеплеет до +5...+10 °С.

Погода 20 декабря

Накануне выходных в западных областях, а также местами на юге пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Скорость ветра останется 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+6 °С, днем воздух прогреется до +6...+11 °С и только в Карпатах будет около 0 °С.

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Погода 21 декабря

В субботу, по прогнозу Кибальчича, местами в Украине пройдут дожди с мокрым снегом. Только на западе, а также на крайнем востоке и в Крыму будет преобладать погода без осадков. Ночью похолодает до небольших морозов, -2...+3 °С, днем также станет несколько свежее, +2...+7 °С. В Крыму будет до +12 °С, а в Карпатах в течение суток ударит мороз -3...-8 °С.

Погода 22 декабря

В конце недели в северных и западных областях будет преимущественно без осадков, а вот на остальной территории пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных пунктах также возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер будет северной четверти, 5 - 10 м/с. Температура останется без изменений: ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С.

Будут ли морозы в Украине до Рождества - прогноз

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине ожидается потепление. С 20-21 декабря температура начнет снижаться, но до Рождества, по ее словам, особых морозов не предвидится.

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