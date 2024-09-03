Сегодня в столице еще будет 30-градусная жара.

Еще сегодня, 3 сентября, в Киеве будет держаться очень теплая и даже жаркая погода, а уже со среды температура в столице несколько снизится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, во вторник в Киеве будет сухо, а столбики термометров покажут +29...+30 градусов.

"Небольшое снижение температуры ожидается 4-го сентября", - сообщила эксперт по погоде. Видео дня

Погода в Украине - прогноз на 3 и 4 сентября

Игорь Кибальчич предупредил, что во вторник, 3 сентября, в Приазовье и центральных регионах, а также днем местами на Харьковщине пройдут дожди с грозами, местами возможны шквалы скоростью 15-20 м/с.

В остальных регионах Украины существенных осадков не ожидается. Ветер будет восточным, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях составит +12...+17 °С, на остальной территории +17...+22 °С. Днем по всей Украине прогнозируется +28...+33 °С, а на Закарпатье воздух прогреется до +35 °С.

На среду Игорь Кибальчич прогнозирует неустойчивую погоду с осадками в центральных и южных регионах, а также в Винницкой области. Кое-где ожидаются сильные ливни с грозами. В остальных областях будет преобладать сухая погода. Ветер будет юго-восточным, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +17...+22 °С, а днем достигнет +27...+32 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: