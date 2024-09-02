В ближайшие дни по всей Украине будет очень тепло, местами - жарко.

На этой неделе в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода, а также устойчивые восточные ветры. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Практически в течение всей первой декады сентября погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием юго-западной периферии мощного и малоподвижного антициклона, центр которого расположится над северо-восточной Европой", - сообщил синоптик.

Поэтому, по его словам, существенных осадков не предвидится, за исключением южной половины Украины, где периодически будут проходить дожди различной интенсивности.

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Погода 2 сентября

Сегодня на большей части территории Украины осадков не предвидится. Лишь днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и в Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с. Температура воздуха днем по всей стране будет +28...+33 °С.

Погода 3 сентября

"Во вторник, 3 сентября, в Приазовье и центральных регионах, днем также местами на Харьковщине пройдут дожди в сопровождении гроз, местами возможны шквалы, 15 - 20 м/с", - предупредил Игорь Кибальчич.

В остальных регионах Украины будет без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях +12...+17 °С, на остальной территории +17...+22 °С. Днем по всей Украине +28...+33 °С, а на Закарпатье воздух разогреет до +35 °С.

Погода 4 сентября

В среду, по словам Игоря Кибальчича, неустойчивая погода с осадками ожидается в центральных, южных регионах и в Винницкой области. Кое-где пройдут сильные ливни с грозами. В остальных областях преимущественно сухо. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, а днем будет +27...+32 °С.

Когда жара покинет Украину - прогноз

По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается изменение погоды. С середины недели температура снизится по всей стране до более комфортных показателей, +25°...+29°. Осадки до конца недели вероятны на юге и в центральных областях.

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