Уже сегодня воздушные потоки над столицей начнут меняться.

Еще сегодня, 2 апреля, в Киеве будет тепло и сухо, а уже с 3 апреля ожидается снижение температуры и дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Начало недели принесло для Киевской области рекордно высокие значения температуры! Такое тепло продержится до вторника включительно", - говорят синоптики.

По их данным, уже сегодня воздушные потоки начнут постепенно меняться с южных на западные, а во второй половине дня поступит атмосферный фронт, который принесет кратковременный небольшой дождь, местами грозы, а также будет способствовать вымыванию пыли из атмосферы.

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"Со среды температура несколько снизится, а также периодически будут наблюдаться небольшие кратковременные дожди", - сообщили в Укргидрометцентре.

Так, если сегодня в столице воздух прогреется до +23°, то уже 3 апреля столбики термометров покажут лишь +15°, а 4 апреля вообще будет лишь +11°. В следующие два дня, 5 и 6 апреля, температура начнет повышаться, будет +13°...+16°.

В Украину возвращаются заморозки - что известно

В комментарии Погода УНИАН синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украине в ближайшие дни не исключены заморозки. С 4 по 6 апреля они наиболее вероятны в северных, центральных и местами восточных регионах.

Также, по словам синоптика, если будет преобладать малооблачная погода, то ночью возможно снижение температуры до 0...-3 градусов в низменных местностях, вдоль рек, озер, на территории оврагов.

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