Во вторник, 2 апреля, в киеве сохранится по-летнему теплая погода, однако заметно усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +13°...+15°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Юго-восточный ветер в Киеве 2 апреля усилится до 7-12 м/с, а его порывы будут 15-20 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 733-738 миллиметров ртутного столба.
Погода 2 апреля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +17°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, сильный дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, сильный дождь.
В Тернополе 2 апреля ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +10°, днем +16°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +9°, пасмурно, дождь.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +12° днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.
В Одессе 2 апреля - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.
В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +22°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+27°.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +26°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +25°.