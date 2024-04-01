Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 2 апреля, в киеве сохранится по-летнему теплая погода, однако заметно усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +13°...+15°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Юго-восточный ветер в Киеве 2 апреля усилится до 7-12 м/с, а его порывы будут 15-20 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 733-738 миллиметров ртутного столба.

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Погода 2 апреля - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +17°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, сильный дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, сильный дождь.

В Тернополе 2 апреля ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +10°, днем +16°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +12° днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 2 апреля - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +22°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+27°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +25°.

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