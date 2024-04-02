Аномально теплая погода в Украине ненадолго сменится заморозками.

Несколько дней как в Украину пришло тепло, что не может не радовать. Впрочем, в ближайшее время погода изменится. Как именно - в комментарии Погода УНИАН рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Он отметил, что в течение нескольких последних дней в Украине был теплый африканский воздух: "Сейчас у нас, как для апреля, аномально теплая погода. Она связана с выносом теплого воздуха из Африканского региона. Но уже 3 апреля ситуация у нас в стране изменится вследствие того, что синоптические процессы изменятся и воздушные потоки будут преобладать с северо-запада".

Кибальчич пояснил, что теплый воздух из Африки покинет территорию Украины.

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"Вместо него поступит более холодный, скандинавский воздух. Он движется постепенно на нашу территорию. И начиная с западных и северных областей, температура снизится. В среднем на 5-10 градусов, это касается как ночной, так и дневной температуры".

В некоторых регионах Украины даже возможны кратковременные заморозки, говорит синоптик.

"Относительно заморозков, то в период с 4 по 6 апреля они наиболее вероятны в северных, центральных и местами восточных регионах. Но пока сложно сказать, насколько они будут интенсивны. Однако, если у нас будет преобладать малооблачная погода, то ночью возможно снижение температуры, особенно в низменных местностях, вдоль рек, озер, на территории оврагов. Там будет прохладнее. Это может быть снижение до 0...-3 градусов", - говорит Кибальчич.

Впрочем, по словам синоптика, холодная погода продлится недолго - совсем скоро в Украину вернется тепло.

"Ближе к выходным температура снова повысится как днем, так и ночью. В некоторых районах она будет фиксироваться на +20 градусах. И заморозков, и сильных похолоданий уже не будет", - заключает Кибальчич.

Похолодание в Украине - подробности

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 2 апреля похолодание ожидается в западных областях, а уже 3 числа - в большинстве областей Украины.

По данным синоптика Натальи Птухи, первые два дня апреля будут комфортными. Затем придут атмосферные фронты, поэтому временами будет дождить, а несмотря на похолодание температура останется преимущественно плюсовой.

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