В городе ожидается густой туман.

В Киеве на сегодняшнее утро объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киеву... Утром 22 января туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что погода может привести к осложнению движения транспорта.

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Из-за тумана объявлен І уровень опасности, желтый.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

На Киевщине сегодня будет облачно. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь со снегом.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем по области будет от 2° тепла до 3° мороза, а в Киеве в течение суток ожидается от 0° до +2°.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, текущая неделя принесет для Киевщины достаточно спокойную, но облачную погоду с небольшими локальными дождями и мокрым снегом. В частности, осадки ожидаются 22, 23 и 24 января.

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