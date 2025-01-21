Температура при этом постепенно будет повышаться.

Ближайшие дни в Киеве будут пасмурными и мокрыми. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, текущая неделя принесет для Киевщины достаточно спокойную погоду, преимущественно облачную, временами с небольшими локальными осадками в виде дождя и мокрого снега. В частности, осадки ожидаются 22, 23 и 24 января.

"Однако в условиях плюсовых температур - на снежный покров рассчитывать не стоит", - акцентируют синоптики.

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По их данным, в конце недели сохраняется тенденция к повышению температурных показателей. Если сегодня в столице ожидается до +2°, то в последующие дни температура будет повышаться до +3°...+4°.

Погода в январе - будут ли морозы в Украине до конца месяца

До конца января в Украине, вероятно, уже не будет сильных морозов. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, 26 и 27 января станут самыми теплыми днями в ближайшей перспективе. Температура воздуха достигнет +1°...+7°, а в южных регионах прогреется даже до +10°.

Синоптик отметила, что до конца января возвращаться к зимним морозам мы, скорее всего, уже не будем.

По ее данным, после 27 января ожидается небольшое снижение температуры, однако она останется в пределах нынешних показателей: днем около 0°, иногда небольшой "плюс", а ночью - легкий "минус".

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