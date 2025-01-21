В среду, 22 января, температура в Киеве останется без изменений, но ожидаются осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут -1°, а днем температура повысится лишь до +1°. День будет пасмурный, а во второй половине дня в столице начнется снег с дождем.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно снижаться, 748-751 миллиметр ртутного столба.
Погода в Украине 22 января
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°.
В Тернополе 22 января ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег, переходящий в дождь.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -1°...+4°, пасмурно.
В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...0°.
В Одессе 22 января - пасмурно, температура ночью +5°, днем +6°, небольшой дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем 0°, пасмурно.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
В Симферополе в среду будет пасмурно, +2°...+8°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.