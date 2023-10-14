Сегодня в столице еще будет очень тепло.

В Киев мчится сильное похолодание, которое также будет сопровождаться осадками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток по Киевщине будет дождить, однако сегодня, 14 октября, еще будет ощущаться теплая осенняя погода.

"С началом следующей недели ожидаем ощутимое снижение температуры воздуха", - сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, по прогнозу, 15 октября температура в столице составит +15°, а уже в понедельник столбики термометров упадут до +9°.

Похолодание в Украине-что известно

Об изменении погоды в Украине предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, следующая неделя будет "по-настоящему холодной".

Синоптик прогнозирует, что снижение температуры в Украине начнется уже в воскресенье, а с 16 октября в большинстве областей столбики термометров будут показывать не более +9...+12 градусов. Только на юге, крайнем востоке и на Закарпатье воздух будет прогреваться до более комфортных +15 градусов.

Также, по данным Натальи Диденко, в конце следующей недели на западе и севере нашей страны местами возможен мокрый снег.

Вас также могут заинтересовать новости: