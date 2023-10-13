Изменение погоды ожидается уже в конце текущей недели.

В Украину идет сильное похолодание: Буквально через день температура начнет снижаться сначала на западе страны, а затем похолодание распространится по всей стране. Вся следующая неделя будет холодной. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Снижение температуры начнется 15 октября. На западе Украины пройдут дожди, а температура снизится до +13°...+16°.

В последующие дни температура в Украине будет постепенно снижаться. В понедельник, 16 октября, осадки сместятся на восток, в центр и на юг страны.

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К середине следующей недели, 19 октября, ночью температура будет опускаться до +1°...+5°, а днем в большинстве областей будет не выше +8°...+11°. Лишь на юге еще столбики термометров покажут +12°...+14°.

К концу следующей недели в Украине станет еще холоднее. Ночью по всей стране будет -4°...+1°, а днем ожидается +2°...+6°, лишь на юге местами будет чуть теплее, +6°...+10°.

Похолодание в Украине - что известно

О похолодании в Украине предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 15-16 октября температура у нас в стране существенно снизится, а 16 числа "начнется холодина". Например, в начале следующей недели в Киеве ожидается всего 9 градусов тепла.

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