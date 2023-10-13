Уже с понедельника температура воздуха в большинстве областей Украины составит +9...+12 градусов

На следующей неделе в Украине ожидается сильное похолодание. В некоторых областях вероятно выпадение мокрого снега. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"Наслаждайтесь этим теплом, потому что следующая неделя будет по-настоящему холодной", - говорит синоптик.

По ее словам, похолодание в Украине начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины составит +9...+12 градусов. Только на юге, крайнем востоке и на Закарпатье воздух будет прогреваться до +15 градусов.

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"В конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег", - предупредила синоптик.

Изменение погоды в Украине-что известно

В Украине в ближайшие дни ожидается кратковременное бабье лето. "Вследствие поступления воздушных масс с юго-запада Европы, в нашей стране будет наблюдаться короткое бабье лето, когда дневные температуры местами превысят 20-градусную отметку", - говорит синоптик Игорь Кибальчич. Также, по его словам, заметно теплее станут и ночи. В южных, восточных и центральных областях не исключены туманы ночью и утром.

Однако уже в воскресенье, 15 октября, на Западе и севере Украины пройдут дожди и начнется понижение температуры.

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