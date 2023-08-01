Еще завтра в столице ожидается дождь с грозой, а потом установится сухая и жаркая погода.

Текущая неделя для Киевщины принесет изменение синоптической ситуации. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, до среды на погоду в столице еще будут влиять атмосферные фронты, которые вызовут кратковременные грозовые дожди, а затем погода изменится.

"Во второй половине недели уже будет царить поле повышенного давления с сухой жаркой погодой", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Согласно прогнозу, температура будет повышаться постепенно. 2 и 3 августа воздух в столице прогреется до +29°, а перед выходными, и в субботу столбики термометров уже будут показывать +32°.

Дождь с грозой в Киеве вероятен только в среду, 2 августа. В дальнейшем будет сухо и много солнца.

Погода в Украине-прогноз до конца недели

О повышении температуры по Украине предупреждает и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в конце недели температура воздуха в большинстве областей составит 32-39 градусами, а на востоке и юге, вероятно, ударит жара до +40°.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине изменится со среды, 2 августа, когда температура начнет повышаться. Уже 4 августа, по прогнозам, в южной части, восточных и центральных областях температура будет достигать +35°...+37°.

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