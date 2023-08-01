Синоптики прогнозируют, что погода изменится со среды 2 августа.

На этой неделе в Украине ожидается изменение синоптической ситуации. В начале недели еще время от времени будет дождливо, а в дальнейшем уже будет преобладать погода без осадков. А со среды, 2 августа, ожидается повышение температуры - в большинстве регионов установится жаркая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в большинстве северных и центральных областей, на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. 2 августа осадки прогнозируются в западных, днем и в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях. 3 августа в большинстве областей уже будет погода без осадков.

Ветер будет южный, юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

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"Днем 2 августа в западных и северных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Температура в южной и восточной частях ночью составит 17-23°, днем воздух будет прогреваться до 27-33°; на остальной территории ночью ожидается 13-19°, а днем 23-29°.

В пятницу, 4 августа, ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, только в западных областях пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 16-22°, на побережье морей - до 25°; днем будет 28-34°. В южной части, восточных и центральных областях местами ожидается жара до 35-37°.

В Украину мчится мощная жара - что известно

Во второй половине текущей недели и на выходных температурный фон в Украине существенно повысится вплоть до рекордных показателей, а дожди отступят. По данным синоптика Игоря Кибальчича, причиной такого изменения погоды станет поступление более сухой и жаркой воздушной массы из Средней Азии.

Ожидается, что только на западе Украины сохранятся более комфортные температурные показатели и будет периодически дождливо.

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