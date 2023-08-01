Повышение температуры ожидается в конце этой недели.

В Украину заходит сильная жара. Повышение температуры ожидается уже в конце этой недели. Местами будет до +40°. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Внимание! В Украину идет сильная жара! В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусать 32-39 градусами, на востоке и юге, вероятно, будет до +40!"- сообщила она.

По ее данным, в ближайшие дни также ожидается высокая температура на юге и востоке Украины. "Но все же к сильной жаре надо готовиться большинству украинских граждан в конце недели", - уточнила синоптик.

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Она добавила, что только западные области Украины смогут избежать сильной жары.

В Украину мчится жара - что известно

Об изменении погоды в Украине предупреждает и Украинский гидрометцентр. По его данным, в начале текущей недели периодически еще будет дождливо, но со временем осадки прекратятся.

Со среды, 2 августа, ожидается повышение температуры. Так, по данным синоптиков, уже перед выходными температура ночью составит 16-22°, на побережье морей - до 25°; днем в большинстве регионов столбики термометров покажут 28-34°. В то же время в южной части, восточных и центральных областях местами ожидается невыносимая жара до 35-37°.

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