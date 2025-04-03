Уже в субботу температура в столице снова снизится и начнутся осадки.

Накануне выходных, 4 апреля, в Киеве ожидается теплая и сухая погода с большим количеством солнца. А уже с субботы погода в столице начнет ухудшаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в Киеве ожидается +8°...+9°, а днем температура повысится до приятных +16°...+18°. Без осадков, практически безоблачно.

Ветер будет северо-западный и западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 748 до 743 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +16°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Тернополе 4 апреля ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +57°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +5°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +18°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+17°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +15°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +7°...+18°.

В Одессе 4 апреля - пасмурно, температура ночью +10°, днем +12°. небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°, дождь.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +17°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+12°, дождь.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +5°, днем +17°.

Вас также могут заинтересовать новости: