Начало новой рабочей недели в Киеве будет сухим и солнечным, но еще морозным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром 24 февраля столбики термометров в столице покажут -8°, днем температура максимально повысится до +1°. День будет ясный и без осадков, с большим количеством солнца.
Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, но будет постепенно снижаться, 755-757 миллиметров ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 24 февраля
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем +4°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью -8°, днем +5°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -10°, днем +3°.
В Тернополе 24 февраля ночью будет -8°, днем +4°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -10°, днем +4°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, пасмурно, небольшой снег с дождем.
В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -8°, днем +2°.
В Виннице сегодня будет -8°...+3°, ясно.
В Житомире в понедельник ночью будет -8°, днем +3°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, ясно.
В Черкассах сегодня будет ночью -9°, днем +1°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем 0°, ясно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -10°...-2°.
В Одессе 24 февраля - ясно, температура ночью -6°, днем +3°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет ясно, ночью -9°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -3°, практически безоблачно.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -7°...-2°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, возможен снег, температура ночью -11°, днем -3°.
В Северодонецке - пасмурно, снег, температура ночью -9°, днем -4°.