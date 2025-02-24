Осадков в столице 24 февраля на ожидается.

Начало новой рабочей недели в Киеве будет сухим и солнечным, но еще морозным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром 24 февраля столбики термометров в столице покажут -8°, днем температура максимально повысится до +1°. День будет ясный и без осадков, с большим количеством солнца.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, но будет постепенно снижаться, 755-757 миллиметров ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз на 24 февраля

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем +4°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью -8°, днем +5°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -10°, днем +3°.

В Тернополе 24 февраля ночью будет -8°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -10°, днем +4°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -8°, днем +2°.

В Виннице сегодня будет -8°...+3°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью будет -8°, днем +3°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, ясно.

В Черкассах сегодня будет ночью -9°, днем +1°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем 0°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -10°...-2°.

В Одессе 24 февраля - ясно, температура ночью -6°, днем +3°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью -9°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -3°, практически безоблачно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -7°...-2°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, возможен снег, температура ночью -11°, днем -3°.

В Северодонецке - пасмурно, снег, температура ночью -9°, днем -4°.

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