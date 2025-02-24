24 февраля в Украине станет чуть теплее / фото Pixabay

В понедельник, 24 февраля, во многих областях Украины будет ноль или небольшой "плюс". Дневные морозы до -2°...-5° останутся в основном на Левобережье. Ожидается небольшая облачность, а на востоке будет пасмурно и пройдет снег. Осадки также ожидаются на Закарпатье. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью -8°, днем +1°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем +4°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью -8°, днем +5°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -10°, днем +3°.
  • В Тернополе 24 февраля ночью будет -8°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -10°, днем +4°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, пасмурно, небольшой снег с дождем.
  • В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -8°, днем +2°.
  • В Виннице сегодня будет -8°...+3°, ясно.
  • В Житомире в понедельник ночью будет -8°, днем +3°, ясно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, ясно.
  • В Черкассах сегодня будет ночью -9°, днем +1°, ясно.
  • В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем 0°, ясно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -10°...-2°.
  • В Одессе 24 февраля - ясно, температура ночью -6°, днем +3°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет ясно, ночью -9°, днем +2°.
  • В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -3°, практически безоблачно.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -3°.
  • В Днепре температура ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -7°...-2°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, возможен снег, температура ночью -11°, днем -3°.
  • В Северодонецке - пасмурно, снег, температура ночью -9°, днем -4°.
24 февраля уже во многих областях Украины станет теплее / фото УНИАН

24 февраля - праздник, приметы погоды

24 февраля - день Власия. Считалось, что этот день является переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы.

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