В понедельник, 24 февраля, во многих областях Украины будет ноль или небольшой "плюс". Дневные морозы до -2°...-5° останутся в основном на Левобережье. Ожидается небольшая облачность, а на востоке будет пасмурно и пройдет снег. Осадки также ожидаются на Закарпатье. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью -8°, днем +1°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем +4°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью -8°, днем +5°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -10°, днем +3°.
- В Тернополе 24 февраля ночью будет -8°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -10°, днем +4°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, пасмурно, небольшой снег с дождем.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -8°, днем +2°.
- В Виннице сегодня будет -8°...+3°, ясно.
- В Житомире в понедельник ночью будет -8°, днем +3°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, ясно.
- В Черкассах сегодня будет ночью -9°, днем +1°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем 0°, ясно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -10°...-2°.
- В Одессе 24 февраля - ясно, температура ночью -6°, днем +3°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -8°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью -9°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -9°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -3°, практически безоблачно.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -3°.
- В Днепре температура ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -7°...-2°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, возможен снег, температура ночью -11°, днем -3°.
- В Северодонецке - пасмурно, снег, температура ночью -9°, днем -4°.
24 февраля - праздник, приметы погоды
24 февраля - день Власия. Считалось, что этот день является переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы.