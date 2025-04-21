Днём - до +24°C, ясно и безоблачно.

Во вторник, 22 апреля,в Киеве ожидается по-настоящему летняя, солнечная погода. С самого утра и до позднего вечера небо будет ясным, без единого облачка. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура воздуха:

утром: +12…+17°C

днём: +24°C

вечером: около +20°C

Осадков не ожидается - вероятность дождя всего 2%. Ветер слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, 747–748 мм рт. ст.

Видео дня

Влажность в течение дня будет колебаться от 67% утром до 33% во второй половине дня.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке будет ясно, ночью +11°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +10°, днем +25°.

В Тернополе 22 апреля ночью будет +11°, днем +25°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +10°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +9°...+27°, ясно.

В Житомире во вторник ночью будет +10°, днем +25°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+26°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе 22 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+20°, дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

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