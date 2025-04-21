В нескольких областях пройдут кратковременные дожди.

Очень теплая, практически летняя, погода ждет украинцев 22 апреля. По всей стране температура повысится до +23°...+26°, в Винницкой области - до +27° и только на побережье морей будет свежее. На Прикарпатье, Закарпатье, а также на юго-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +12°, днем +24°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке будет ясно, ночью +11°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +10°, днем +25°.

В Тернополе 22 апреля ночью будет +11°, днем +25°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +10°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +9°...+27°, ясно.

В Житомире во вторник ночью будет +10°, днем +25°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+26°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе 22 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+20°, дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

22 апреля - праздник, приметы погоды

22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

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