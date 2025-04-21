Очень теплая, практически летняя, погода ждет украинцев 22 апреля. По всей стране температура повысится до +23°...+26°, в Винницкой области - до +27° и только на побережье морей будет свежее. На Прикарпатье, Закарпатье, а также на юго-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +12°, днем +24°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Луцке будет ясно, ночью +11°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +10°, днем +25°.
- В Тернополе 22 апреля ночью будет +11°, днем +25°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +10°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +9°...+27°, ясно.
- В Житомире во вторник ночью будет +10°, днем +25°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+26°, ясно.
- В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+24°.
- В Одессе 22 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +26°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+20°, дождь.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
22 апреля - праздник, приметы погоды
22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.