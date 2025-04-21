Осадков в столице не ожидается.

Погода в Киеве 21 апреля будет летней. Без осадков и очень теплой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +17°, а днем воздух прогреется аж до +25°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Тернополе 21 апреля ночью будет +11°, днем +23°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +10°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +9°...+24°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +23°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+22°.

В Одессе 21 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +23°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +23°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+19°, дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +23°.

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