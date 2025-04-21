Погода в Киеве 21 апреля будет летней. Без осадков и очень теплой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +17°, а днем воздух прогреется аж до +25°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 21 апреля - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +22°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Тернополе 21 апреля ночью будет +11°, днем +23°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +23°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +10°, днем +23°.
В Виннице сегодня будет +9°...+24°, ясно.
В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +23°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +11°, днем +22°, ясно и безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +24°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+22°.
В Одессе 21 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +23°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +23°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+19°, дождь.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +23°.