Желтый уровень опасности также объявлен и в Харьковской области.

На сегодня, 29 ноября, в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности из-за усложнения погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Утром и днем 29 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода на Харьковщине - прогноз на ближайшие дни

Сегодня, по данным синоптиков, ожидается облачная погода. По области днем будет дождливо, порой дождь будет с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с; утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит 2-7° тепла.

В самом Харькове днем также будет дождь, порой с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с; утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура 4 - 6° тепла.

Погода 30 ноября

Завтра на Харьковщине уже будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег и мокрый снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут 0-5° мороза, а днем - от 2° мороза до 3° тепла.

Погода 1 декабря

В начале зимы на Харьковщине снова будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег и дождь., а днем осадки будут в виде дождя, порой с мокрым снегом. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Погода 2 декабря

В субботу также будет облачно. Ночью осадки, днем дождь. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 05° тепла, а днем потеплеет до 6-11°.

Погода 3 декабря

В конце недели на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Термометры ночью покажут ночью от 1° мороза до 4° тепла, а днем температура немного снизится, 4-9° тепла.

Сегодня непогода ожидается не только в Харькове, но и на остальной территории страны. Синоптики предупреждают о метелях, гололедице, значительных осадках и сильных порывах ветра.

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