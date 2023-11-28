Синоптики предупреждают о мощном ветре по всей стране, осадках и скользких дорогах.

На среду, 29 ноября, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"29 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с", - сообщили синоптики.

Также, по их данным, в западных областях ночью ожидаются метели, на дорогах гололедица.

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В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ривненской областях будет значительный снег.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ночью и утром, а в Сумской и Харьковской областях днем ожидаются значительные дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и на дорогах гололедица.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром пройдут значительные дожди.

Из-за непогоды по всей Украине объявлен І уровень опасности, желтый.

В Украину идет новый циклон - что известно

По словам синоптика Натальи Диденко, уже сегодня ночью циклон Оливер придет в нашу страну. В частности, под удар стихии попадет и Киев. Основная порция непогоды придется на ближайшую ночь - в столице будет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. Днем, по прогнозу синоптика осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться.

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