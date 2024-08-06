Несмотря на осадки температура в Украине будет комфортной.

Вторник, 6 августа, в Украине будет с комфортной температурой воздуха, но местами пройдут дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Преимущественно ожидается +24...+28 градусов, на западе +20...+25, в южной части +26...+30 градусов", - спрогнозировала специалист по погоде.

Дожди, по ее данным, сегодня пройдут в западных областях, а вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Видео дня

Погода в Киеве - прогноз

В Киеве 6-го августа значительную часть суток осадки маловероятны, разве уже завтра вечером в столице пройдет дождь.

Максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +25...+26 градусов.

В Украину идет воздух из Европы - что будет с погодой

На этой неделе в Украине прогнозируется умеренно теплая погода, на юге - жаркая, с возможными кратковременными дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, до конца первой декады августа в Украине ожидается стабильная погода без значительных метеорологических явлений.

"Устойчивый перенос воздушных масс с запада Европы обеспечит комфортный температурный фон и только в южных регионах традиционно сохранится жаркая погода с дневными максимальными температурами до +30...+35 °С", - отметил Кибальчич.

Дожди на этой неделе будут редкими и преимущественно на Правобережной Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: