Осадки ожидаются лишь по территории Киевской области.

Во вторник, 6 августа, погода в Киеве будет теплой и сухой. Осадки ожидаются только по территории Киевской области. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +18°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без дождей.

Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 6 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Тернополе 6 августа ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 6 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+28°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

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