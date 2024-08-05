Во вторник, 6 августа, погода в Киеве будет теплой и сухой. Осадки ожидаются только по территории Киевской области. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +18°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без дождей.
Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.
Погода 6 августа - прогноз по городам Украины
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.
В Тернополе 6 августа ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, ливень.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.
В Одессе 6 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, небольшой дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+28°.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.