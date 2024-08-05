Во вторник, 6 августа, на западе Украины, а также в Одесской, Житомирской и большинстве восточных областей ожидаются дожди. Местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. На западе Украины температура снизится до +19°...+23°, на остальной территории будет +25°...+28°, а местами на юге и в центральной части воздух прогреется до +29°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.
- В Тернополе 6 августа ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, ливень.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.
- В Одессе 6 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, практически безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+28°.
- В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
Приметы погоды 6 августа
Если погода в этот день ясная, то осень будет сухая и теплая.