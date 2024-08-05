Осадки сконцентрируются на западе страны, но также будут и в других областях нашей страны.

Во вторник, 6 августа, на западе Украины, а также в Одесской, Житомирской и большинстве восточных областей ожидаются дожди. Местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. На западе Украины температура снизится до +19°...+23°, на остальной территории будет +25°...+28°, а местами на юге и в центральной части воздух прогреется до +29°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Тернополе 6 августа ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 6 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+28°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

Приметы погоды 6 августа

Если погода в этот день ясная, то осень будет сухая и теплая.

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