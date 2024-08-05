В южных областях традиционно будет жарче.

На этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая, на юге жаркая погода, временами с небольшими кратковременными дождями. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его словам, до конца первой декады августа в Украине ожидается относительно спокойный характер погоды без опасных и стихийных метеорологических явлений.

"Устойчивый перенос воздушных масс с запада Европы обеспечит комфортный температурный фон и только в южных регионах традиционно сохранится жаркая погода с дневными максимальными температурами до +30...+35 °С", - сообщил Кибальчич.

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Дожди в течение недели будут наблюдаться не часто, и то преимущественно на Правобережье страны.

Погода 5 августа

В понедельник, по данным синоптика, в восточных и западных регионах ожидаются дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха днем +21...+26 °С, в южной половине +26...+31 °С.

Погода 6 августа

"Во вторник, 6 августа, ночью в западных областях, днем местами в северных регионах и в Одесской области пройдут дожди, временами с грозами", - сообщил Игорь Кибальчич.

В других регионах страны без существенных осадков. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +21...+26 °С, в южной половине, а также местами в центральных областях +26...+31 °С, на западе страны - прохлада до +18...+23 °С.

Погода 7 августа

В среду ночью в северной части страны и в Крыму, а днем на Левобережье пройдут дожди, местами с грозами. В западных областях преимущественно без осадков. Ночью будет +13...+18 °С, днем +24...+29 °С, а на юге местами до +32 °С.

Синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что уже через неделю температура в Украине может подняться до +40 градусов.

По ее прогнозу, ориентировочно с 13-14 августа нашу страну накроет новая волна жары.

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