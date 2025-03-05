В Украине объявили І уровень опасности: непогода минует лишь несколько областей (карта)

На среду, 5 марта, по Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"5 марта в Украине, кроме Закарпатья и южной части, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.
I уровень опасности объявлен по всей стране, за исключением таких областей:
- Закарпатская;
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- АР Крым.
Погода в Киеве
В Киеве в течение суток 5 марта также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого в столице объявлен І уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.
В ГСЧС дали рекомендации для граждан:
- по возможности избегайте пребывания на улице во время порывов ветра;
- не паркуйте автомобили под деревьями и возле ненадежных конструкций;
- внимательно следите за обновлениями прогноза погоды.
В целом на Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области повысится до +9°...+14°, а в Киеве столбики термометров покажут +10°...+12°.