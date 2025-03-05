В Украине объявили І уровень опасности: непогода минует лишь несколько областей (карта)

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра сегодня в Украине.

На среду, 5 марта, по Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 марта в Украине, кроме Закарпатья и южной части, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

I уровень опасности объявлен по всей стране, за исключением таких областей:

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Закарпатская;

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Донецкая;

АР Крым.

В Киеве в течение суток 5 марта также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого в столице объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.

В ГСЧС дали рекомендации для граждан:

по возможности избегайте пребывания на улице во время порывов ветра;

не паркуйте автомобили под деревьями и возле ненадежных конструкций;

внимательно следите за обновлениями прогноза погоды.

В целом на Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области повысится до +9°...+14°, а в Киеве столбики термометров покажут +10°...+12°.

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